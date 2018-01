Kartellamt beëindigt onderzoek naar DMK

Het Duitse Bundeskartellamt heeft het (proef-)onderzoek naar mogelijke beperkingen van de mededinging door DMK stopgezet.

Dit heeft de mededingsautoriteit bekendgemaakt. Andreas Mundt, voorzitter van het Bundeskartellamt, zegt dat er sinds de bekendmaking van het onderzoek in maart 2017 veel ten goede is veranderd in de zuivel. Zo heeft DMK de opzegtermijn verkort van 2 naar 1 jaar en zijn flinke aantallen melkveehouders van verwerker gewisseld. Het proefonderzoek heeft daarmee al zijn effect gehad. Bovendien kan het parlement van de Bondsrepubliek voortaan ook wijzigingen afdwingen in relatie tussen melkveehouders en verwerkers.

DMK en Bauernverband: onderzoek onnodig

DMK is tevreden met het bericht dat het Bundeskartellamt het onderzoek stopt. Ook de Duitse zuivel en het Duitse Bauernverband zijn tevreden. Zij allemaal vonden het onderzoek van het Kartellamt onnodig, overdreven en ook onterecht, want DMK was al coöperatie toch al van de boeren en niet met hen in concurrentie, zo redeneerden zij.

AbL: vrijmaken inleg nog steeds moeilijk

Alleen de kleine boerenbond Arbeitsgemeinschaft bauerliche Landwirtschaft (AbL) is kritisch. De opzegtermijn is weliswaar verkort bij DMK, maar beëindiging van het lidmaatschap en dus ook het vrijmaken van de inleg, kost nog steeds 2 jaar, stelt Otmar Ilchman van de AbL. Daarmee is het volgens hem nog steeds moeilijk om binnen 2 jaar te wisselen, zeker in tijden van crisis. Want wie kan toetreden tot een nieuwe coöperatie en dan weer inleg betalen, als de oude inleg nog vastzit in de coöperatie waarbij je als boer weg wilt?