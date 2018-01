Kans op meer salmonellakalveren uit Denemarken

De Deense overheid heeft de regels rond salmonella op melkveebedrijven aangescherpt. De sector met in 2020 vrij van deze ziekte zijn.

Het gevolg hiervan is dat kalveren met status 2 (antistoffen in bloed) en 3 (bacterie in mest) niet meer mogen worden gemengd met salmonellavrije kalveren (status 1). Volgens het blad De Kalverhouder zijn er daardoor nauwelijks afzetmogelijkheden meer voor positieve kalveren in Denemarken, waardoor die zullen worden geëxporteerd.

Voor de Nederlandse kalverhouderij is dit een ongunstige ontwikkeling. Met 24.224 kalveren in 2017 is 80% van de Deense kalverexport in Nederland terechtgekomen. Naar schatting is nu al 70% van de exportkalveren afkomstig van bedrijven met een status 2 of 3. Door de nieuwe Deense regels loopt dat percentage waarschijnlijk verder op.