Grootste deel fosfaatrechten melkvee uitgegeven

Op 15 januari had RVO.nl ruim 79 miljoen fosfaat aan fosfaatrechten melkvee uitgegeven. Dat is de hoeveelheid na de toepassing van de generieke korting.

In totaal hadden medio januari 20.670 bedrijven een beschikking ontvangen aldus een woordvoerder van RVO. Met de uitgifte van 79 miljoen kilo is het grootste deel van de beschikbare fosfaatrechten uitgegeven, er worden nog steeds beschikkingen verstuurd. Hoeveel fosfaat er nog uitgegeven moet worden en om hoeveel bedrijven dat gaat is nog niet duidelijk volgens RVO.nl.

Bijna 85 miljoen kilo beschikbaar

Er is 84,9 miljoen kilo fosfaat beschikbaar voor fosfaatrechten voor melkvee, het zogenoemde sectorplafond. Op 2 juli 2015, de peildatum voor toekenning was de fosfaatproductie van melkvee 89,4 miljoen kilo volgens berekeningen van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Er wordt een generieke korting van 8,3% toegepast over de fosfaatrechten die worden toegekend op basis van de melkveeaantallen op 2 juli 2015. Bij de vaststelling van het kortingspercentage is rekening gehouden is met uitzonderingen voor grondgebonden bedrijven, bedrijven met een laag overschot en knelgevallen.

In totaal waren er volgens het CDM op 2 juli 2015 1.648.114 melkkoeien (categorie 100), 662.197 stuks jongvee jonger dan een jaar (101) en 697.468 stuks jongvee ouder dan een jaar (102). Voor melkkoeien is gerekend met 41,14 kilo fosfaat, voor jongvee met respectievelijk 9,6 en 21,9 kilo fosfaat per dier. Daaruit volgt de fosfaatproductie van afgerond 89,4 miljoen kilo door alle melkvee.

Generieke korting 7,3%

Om de fosfaatproductie terug te brengen naar 84,9 miljoen zou een korting nodig zijn geweest van 5,1% als geen rekening gehouden zou worden met bijzondere omstandigheden. Omdat grondgebonden bedrijven zijn uitgezonderd van korting en bedrijven met een klein fosfaatoverschot in 2015 gedeeltelijk worden gekort loopt het generieke kortingspercentage op naar 7,3%.

Ruimte voor knelgevallen moest komen uit een extra generieke korting. Gekozen is voor een korting van 8,3%, dat levert circa 650.000 kilo ruimte op voor knelgevallen.

De ruimte voor bijzondere situaties kan mogelijk nog groter worden als niet alle fosfaatrechten worden geclaimd dan wel uitgegeven.