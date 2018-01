Gemengde reacties op excuses FrieslandCampina omtrent grupstal

Leden-melkveehouders van FrieslandCampina met een grupstal reageren verdeeld op de ‘excuusbrief’ van voorzitter Frans Keurentjes. De reacties lopen uiteen van ‘verhelderend’ tot ‘het feest gaat gewoon door’.

De brief werd verstuurd nadat eerder leden in een brief te verstaan was gegeven dat uitbreiding en nieuwbouw van grup- of aanbindstallen vanaf 2018 niet langer is toegestaan.

Melkveehouder Atze Bosch uit Koudum (Friesland) kan het waarderen dat Keurentjes hem persoonlijk uitleg kwam geven. De voorzitter reageerde op een gedicht dat de veehouder achterop het gevelbordje van FrieslandCampina had geschreven en via de districtsraad bij hem terechtkwam. Het feit dat een lid zijn gevelbordje van de muur haalde maakte indruk. Bosch is blij dat de term ‘uitfaseren’ van de baan is. “Je krijgt toch een beetje het stempel ongewenst opgedrukt.” Het bordje hangt inmiddels weer aan de gevel. Het verhaal dat afnemers steeds meer vragen stellen over grupstallen kan hij op zich begrijpen.

‘Het voelt alsof je een schop van je eigen bedrijf krijgt’

Dat is een punt waar melkveehouder Willem Honingh uit Ransdorp (Noord-Holland) nog steeds niets van begrijpt. Volgens hem zou FrieslandCampina zich veel steviger moeten opstellen tegen zijn afnemers. “Het voelt nu alsof je eens schop van je eigen bedrijf krijgt.” Hij heeft er weinig vertrouwen in dat er over een aantal jaar nog steeds plek is voor grupstalboeren bij FrieslandCampina. Hij wees in een zeer goed gelezen opiniestuk op Boerderij.nl op de voordelen van de grupstal, maar heeft er weinig vertrouwen in dat de aangekondigde bedrijfsbezoeken het standpunt van het bestuur nog kunnen doen veranderen.

Melkveehoudster Toos Hannen uit Heythuysen (Limburg) heeft nog wel hoop dat de bedrijfsbezoeken het beeld van grupstallen kan verbeteren. Het is volgens haar nu aan de grupstalhouders om te laten zien hoe goed hun dieren het hebben. “Een relatief lage ammoniakuitstoot, duurzame koeien en een onlosmakelijke link met weidegang.” Ze is tevreden met de toezegging dat FrieslandCampina de melk van grupstalhouders blijft afnemen, al blijft het natuurlijk spannend tegen welke prijs.

‘Excuusbrief is vooral een doekje voor het bloeden’

Melkveehouders Sytze Holtrop uit Rottum wil graag duidelijkheid over de toekomst voor zijn grupstal. Hij bouwde in 2014 een nieuwe moderne grupstal. Hij ziet de excuusbrief toch vooral als doekje voor het bloeden. “De plannen gaan gewoon door.” Hij wil zijn manier van boeren niet veranderen. De grupstal bevalt hem goed en geeft aan weinig problemen in de stal te hebben. Hij vroeg het regiobestuur naar de gevolgen op de langere termijn. Hij kreeg als antwoord dat een verbod nog niet aan de orde is. Toch is de veehouder er niet gerust op. Het laatste woord is er wat hem betreft nog niet over gesproken.