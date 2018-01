Koeborstel geen indicator voor milde kreupelheid

Registratie van het aantal bezoeken dat koeien brengen aan een koeborstel kan een indicatie geven van kreupele koeien.

Voor minder ernstige kreupelheid of alleen een afwijkende gang, is registratie van bezoek aan een koeborstel niet geschikt. Dat blijkt uit onderzoek van de Hebreeuwse Universiteit in Rehovot, Israël, gepubliceerd in Journal of Dairy Science.

Locomotiescore van koeien

Op een bedrijf met 209 melkkoeien is gedurende een periode van 14 weken de locomotiescore van koeien beoordeeld. Deze zijn verdeeld in 5 gradaties:

gezond licht afwijkende gang mild kreupel kreupel ernstig kreupel.

De koeien zijn verdeeld in 3 groepen. Elke groep had de beschikking over 2 borstels, direct naast het voerhek en één verder weg van het voerhek.

Detectie (ernstig) kreupele koeien

Er is een significante interactie gevonden tussen locomotiescore en gebruik van de borstel en de plaats van de borstel op het dagelijks gebruik ervan. Kreupele en ernstig kreupele koeien gebruikten de borstel die verder van het voerhek geplaatst is helemaal niet. Deze dieren maakten echter wel gebruik van de borstel die dichter bij het voerhek geplaatst was.

De koeien met de locomotiescore 1 tot en met 3 toonden geen verschillen in gebruik van de borstels, ongeacht de positie van die borstels. Daarmee kan registratie van bezoek aan een borstel nog geen beeld bieden op beginnende kreupelheid, maar kan het wel een goed hulpmiddel zijn om (ernstig) kreupele koeien te detecteren.