Fraude gaat mogelijk melkgeld kosten

Melkveehouders die aantoonbaar hebben gefraudeerd met gegevens over hun veebestand kunnen bij hun melkverwerker ook problemen krijgen (afgezien van problemen met de overheid), omdat ze niet voldoen aan de kwaliteitsregeling van de verwerker.

FrieslandCampina wil er niet veel over zeggen, maar een woordvoerder bevestigt dat er statutaire en andere bepalingen gelden, waaraan leden moeten voldoen. Ook kan het dus gevolgen hebben voor de puntenscore in Focus Planet, en daarmee uiteindelijk melkgeld gaan kosten.

Geen effect aanvoer nuka‘s

Hoeveel bedrijven door fraude, of een vermoeden daarvan, op slot zitten is nog steeds onhelder. Ook zijn de bepalingen rondom het weer vrij krijgen van bedrijven onduidelijk. De melkafvoer wordt niet getroffen, maar wel de aan- en afvoer van vee.

Lees ook: Fraude bij fosfaatreductie melkvee

In de aanvoer van nuchtere kalveren is volgens handelaren geen effect te zien. Vergelijken met vorig jaar is sowieso moeilijk, omdat vorig jaar veel koeien zijn geslacht. Als gevolg daarvan is er dit jaar ook zonder eventueel effect van geblokkeerde bedrijven al een lagere nuka-aanvoer merkbaar.

Schuld bekennen

Het Centrum voor Landbouw en Milieu lijkt uit te gaan van een grootschalige fraude en pleit alvast voor een inkeerregeling van veehouders die over de schreef zijn gegaan. Door gemaakte fouten toe te geven en te herstellen zouden ‘opbiechtende’ veehouders ergere straffen kunnen ontlopen.

Voor veel bestuurders in de veehouderij is het volstrekt helder dat het huidige I&R-systeem stevig onder de loep moet worden genomen en fraudebestendiger moet worden gemaakt, zodat herhaling van de huidige situatie niet meer zal voorkomen.