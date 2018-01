Fraude bij fosfaatreductie melkvee

Er is gefraudeerd met de registratie van melkvee, met het doel de melkveestapel kleiner te doen lijken dan feitelijk het geval is. Het gaat mogelijk om enkele duizenden bedrijven

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de Kamer daarover dinsdagochtend 23 januari geïnformeerd. Ze heeft dinsdag overleg met de sector. De minister noemt het ‘zeer kwalijk dat bedrijven zich inlaten met fraude om op die manier tot lagere heffingen te komen in het kader van het fosfaatreductieplan, wat nota bene een plan van de sector zelf was’. Zij kondigt aan hard op te treden tegen de frauderende bedrijven. De minister denkt daarbij aan terugvorderen van Europese subsidies (directe betalingen) en het opleggen van zowel bestuurlijke als strafrechtelijke boetes. Daarnaast zullen alsnog heffingen worden geïnd voor het niet realiseren van de fosfaatreductie.

De minister denkt nog na over de manier waarop betrokken bedrijven tot inkeer kunnen worden gebracht. Een inkeerregeling, waarbij boeren zichzelf melden en een (beperkte) sanctie voor lief nemen, kan tot de opties behoren. “Alle opties liggen op tafel. We overleggen onder meer met het openbaar ministerie”, zegt een woordvoerder van de minister.

Meer twee- en meerlingen gemeld

De geconstateerde fraude bestond daaruit dat melkveehouders meldden dat er twee- of meerlingen waren geboren, terwijl het in feite eenlingen waren. Daarmee werd de geboorte van 2 of meer kalveren toegekend aan 1 koe, waardoor de omvang van de melkgevende veestapel op papier kleiner was dan in werkelijkheid. Een vaars telt voor 0,5 grootvee-eenheden (GVE), een melkgevende koe voor 1 GVE in het fosfaatreductieplan.

Bij circa 2.000 bedrijven lag het percentage meerlingen boven 10

I&R niet in orde

Analyse van RVO.nl en de NVWA laat zien dat er afgelopen jaar meer twee- en meerlingen zijn geboren dan normaal. Normaal worden 3 tot 5 % tweelingen geboren. Bij ongeveer 2.000 bedrijven lag het percentage meerlingen boven 10 en bij 5.700 bedrijven tussen 5 en 10. Bij inspecties ter plekke op 29 bedrijven (met meer dan 10% tweelingen) bleek dat op 23 bedrijven de I&R-registratie niet overeenstemde met de werkelijkheid. Van 64 bedrijven met een percentage meerlingen tussen 5 en 10% was bij 22 bedrijven de registratie niet op orde. Het totaalaantal melkveebedrijven in Nederland is ongeveer 18.000.

De betrokken bedrijven zijn geblokkeerd. Zij mogen geen dieren aan- of afvoeren.

Tracering dierziektes in gevaar

Het fraudeonderzoek wordt voortgezet. Schouten, die dinsdagochtend een persconferentie gaf, noemt de situatie onacceptabel. Door de handelwijze wordt ook de tracering bij dierziektes mogelijk in gevaar gebracht. “Daarnaast is de betrouwbaarheid van I&R belangrijk voor de reputatie van Nederlandse producten en voor de export”, aldus de minister.

‘De omvang van de fraude is niet van dien aard, dat het gevolg zou kunnen zijn dat het fosfaatplafond is overschreden’

Binnen marge fosfaatplafond

Hoewel de kwestie ernstig is, is het algemene beeld dat de Nederlandse melkveehouderij er vorig jaar wel in is geslaagd binnen het fosfaatplafond te komen. De omvang van de fraude is niet van dien aard, dat het gevolg zou kunnen zijn dat het plafond is overschreden, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. “Maar dit helpt niet in de discussie met Brussel over de derogatie”, aldus de minister.

De omvang van de fraude betreft volgens schattingen van de minister maximaal 94.000 kilo fosfaatproductie. Dat is ruim binnen de marge onder het fosfaatplafond, De productie op 31 december 2017 wordt berekend op 82,6 miljoen kilo, het plafond voor de melkveehouderij is 84,9 miljoen kilo.