Fosfor en methaan meten in melk

CRV en Qlip zien steeds meer kansen om informatie uit melk te halen en tot waarde te brengen voor veehouders.

Dit meldden beide partijen bij het ondertekenen van de voortzetting tot samenwerking op het gebied van de melkproductieregistratie (mpr). Roald van Noort, CEO van CRV: “Richting de toekomst wordt precisiemanagement alleen maar belangrijker en we zien mpr hiervoor als een onmisbare basis. Veehouders mogen ervan uitgaan dat wij er alles aan doen om geen waardevolle informatie onbenut te laten.”

Meer innovatie bij meten in melk

Volgens Qlip-directeur Jan Bobbink zijn er zeker mogelijkheden voor verdere innovatie op gebied van meten in melk. “In de toekomst kunnen we nog meer waardevolle informatie uit melk voor de melkveehouder ontsluiten op het gebied van diergezondheid, welzijn, voeding en milieu.” Hij noemt de ontwikkeling van indicatoren voor fosfor- en methaanuitstoot op basis van onderzoek op melk als voorbeelden die in de toekomst tot de mogelijkheden behoren. Daarbij zit onder meer onderzoek naar meten van fosfor. Dat bevindt zich in een afrondende fase.

Meeste Nederlandse melkveehouders benutten mpr

Het grootste deel van de Nederlandse melkveehouders maakt gebruik van mpr. Jaarlijks worden in het zuivellaboratorium in Zutphen ruim 11 miljoen melkmonsters van individuele melkkoeien geanalyseerd. De melkproductieregistratie leidde de laatste decennia tot veel vooruitgang op het gebied van de melkproductie per koe, maar ook tot verbetering van diergezondheid, zoals rond uiergezondheid en ketose. Daarnaast is het mogelijk om drachtbepaling via mpr uit te voeren.