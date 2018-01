Fosfaatrechten geveild voor € 187 per kilo

De eerste 200 kilo fosfaatrechten zijn geveild voor € 187 per kilo. Dat meldt Interfarms makelaarskantoren in een nieuwsbrief naar aanleiding van zijn eerste online veiling.

Het bod is volgens de makelaars tot stand gekomen door biedingen van verschillende bieders. Per koe met een productie van rond de 8.500 kilo melk gaat het om een bedrag van € 7.854 aan fosfaatrechten. Komende dagen worden bij Interfarms meer relatief kleine partijen fosfaatrechten aangeboden, in omvang variërend van 100 tot 300 kilo.

Op de website quotum.nu ligt de gemiddelde vraagprijs momenteel op € 196,79 per kilo. Hier variëren de partijen in omvang tussen de 150 en 1.100 kilo en in prijs tussen de € 192 en € 210 per kilo.