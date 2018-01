Failliet Dairy Training Centre hoopt op doorstart

Het Dairy Training Centre (DTC) in Goutum is failliet. Het opleidingscentrum voor de melkveehouderij vroeg eind december zelf het faillissement aan vanwege de verliezen die de afgelopen twee jaar werden geleden.

Volgens Johannes Brolsma, trainer en coördinator bij het DTC, deden de hoge kosten het bedrijf de das om: “Twee trainingslocaties zorgen voor hoge vaste kosten. Daarnaast zorgden verouderde structuren ervoor dat niet alle voorbereidingsuren van trainers konden worden gefactureerd.” Volgens Brolsma ging het juist goed met het DTC, de omzet is de afgelopen twee jaar met 25% gestegen.

‘Hoge gunfactor’

Er worden momenteel gesprekken gevoerd over een doorstart. Brolsma is hier voorzichtig positief over: “Nu het nieuws naar buiten is gekomen, merken we dat de gunfactor in de sector heel hoog is, wat de kans op een doorstart alleen maar verhoogt.” Ondanks het nieuws over het faillissement lopen de aanmeldingen voor geplande cursussen gewoon door. Het DTC verzorgt trainingen voor veehouders, agrarische scholen en medewerkers in de agribusiness.

Curator Rick van der Spek van Trip Advocaten en Notarissen in Leeuwarden verwacht nog deze week uitsluitsel over een doorstart en in welke vorm die gaat plaatsvinden.