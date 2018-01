Export startkalveren groeit met 13.000 in 2 jaar

Het aantal kalveren dat afgelopen jaar is geëxporteerd, ligt met 42.652 krap 13.000 hoger dan in 2015. Dit blijkt uit cijfers van overheidsdienst RVO.nl.

Met name in de leeftijdscategorie 8 tot 14 weken is een forse stijging te zien. In 2015 werden nog 10.815 kalveren uitgevoerd, in 2017 waren dat er 28.365. De export van kalveren in de leeftijd van 2 weken tot 8 weken trok vorig jaar aan.

In 2016 daalde dat aantal door een tijdelijk exportverbod voor jonge kalveren vanwege ongeschikte drinkvoorzieningen in vrachtwagens. De transportsector heeft daar aanpassingen aan gedaan, waardoor de export in 2017 steeg met 1.587 kalveren naar een totaal van 14.287.

De toename van de export is mede het gevolg van het grotere aantal kruislingkalveren. De vleeskalversector kan maar een beperkt aantal kruislingen optimaal verwaarden. Dit terwijl in onder andere Spanje een goede vraag is naar deze beter bevleesde dieren.

Duitsland blijft belangrijkste leverancier

De import van nuchtere kalveren is, mede door de krimp van de Nederlandse melkveestapel, licht gestegen. In 2016 werden 735.375 kalveren ingevoerd, afgelopen jaar waren dat er 754.859. Nog altijd is Duitsland met 558.817 kalveren goed voor bijna driekwart van de import. Het Duitse aandeel daalde afgelopen jaar echter licht.

Opvallende verschuivingen in de kalverimporten komen van Ierland en Polen. Afgelopen jaar werden 35.667 Ierse kalveren geïmporteerd, een derde meer dan het jaar ervoor. Het aandeel Poolse kalveren liep verder terug. Een paar jaar geleden was Polen nog goed voor zo’n 40.000 kalveren per jaar. Vanwege en stimulatieregeling voor de Poolse rundvleesproductie gingen in 2016 nog maar 15.567 kalveren naar Nederland. Afgelopen jaar liep dat aantal terug naar 2.915 stuks.