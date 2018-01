Eerste beschikkingen fosfaatrechten verzonden

De eerste melkveehouders hebben de beschikking ontvangen voor aantal fosfaatrechten dat zij krijgen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft 3 januari de eerste 4.000 beschikkingen verstuurd. 5 januari volgen de volgende 4.000, waarna op 10 en 12 januari nog twee keer 4.000 melkveebedrijven geïnformeerd worden over het aantal fosfaatrechten dat ze krijgen.

In januari alle beschikkingen verstuurd

Op 13 januari volgt de laatste grote mailing van 6.000 stuks. “Daarna zullen nog enkele melkveehouders hun beschikking ontvangen. Doelstelling is dat alle melkveehouders in januari duidelijkheid krijgen over het aantal fosfaatrechten dat ze krijgen”, zegt een woordvoerder van RVO.nl.

Fosfaatproductie

Bij de berekening van het aantal fosfaatrechten per bedrijf wordt gekeken naar het aantal stuks melkvee op 2 juli 2015, de melkproductie in 2015, het gemiddeld aantal stuks melkvee in 2015 en de fosfaatruimte.

De fosfaatproductie wordt bepaald aan de hand van de forfaitaire normen voor stikstof- en fosfaat per melkkoe.

Nationale plafond

Om te zorgen dat de fosfaatproductie niet boven het nationale plafond komt, wordt een generieke korting vastgesteld van 8,3%. Volledig grondgebonden bedrijven krijgen geen generieke korting. Bedrijven met een beperkt fosfaatoverschot krijgen wordt beperkt gekort, tot ze grondgebonden zijn.

Ondernemers die bijzondere omstandigheden hebben of een knelgeval hebben, kunnen dit voor 1 april 2018 melden bij RVO.nl.