Duitse zuivel: grupstallen behoedzaam uitfaseren

Geen categorisch verbod, maar wel uitfasering van grupstallen. Die visie ventileert de Interessengemeinschaft Genossenschaftliche Milchwirtschaft (IGM), het samenwerkingsverband van de coöperatie zuivelindustrie in Duitsland.

De IGM-coöperaties zeggen te mikken op een reductie van het aantal in grupstallen gehouden koeien met 25 procent per jaar in de periode tot 2023, dat wil dus zeggen de eerstkomende vijf jaar. Koeien die het hele jaar door in een grupstal staan en ook ’s zomers niet in de wei komen bestempelt de IGM als ‘een uitloopmodel’ waar op de middellange termijn een eind aan moet komen.

Steunmaatregelen bij omschakeling

Grupstalbedrijven die de koeien wel weidegang geven zijn belangrijk voor het landschapsonderhoud en de verzorging van permanent grasland, vindt de IGM verder. Een verbod zou veel melkveehouders in de problemen brengen en is daarom niet zinvol. De organisatie pleit tegen die achtergrond voor steunmaatregelen bij de omschakeling naar loopstallen.

Bij de IGM is ook FrieslandCampina aangesloten, evenals Arla. Daarnaast gaat het om coöperaties als DMK, Hochwald en Ammerland.