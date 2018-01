Duitse melkprijs eind 2017 bijna gelijk aan kostprijs

De Duitse melkveehouders zien in het laatste kwartaal van 2017 dat de melkprijs nagenoeg gelijk is aan de kostprijs. Dat meldt de European Milk Board (EMB).

In oktober lag de melkprijs op € 40,35 per 100 kilo melk, waar de kostprijs € 41,30 is. Dat betekent dat de kostprijs voor 98% uit de melkprijs is gedekt. Het is voor het eerst dat de kost- en melkprijs zo dicht bij elkaar liggen. Ook in de goede melkprijsjaren 2013 en 2014 was er altijd nog een verschil van zo’n € 6 per 100 kilo melk, omdat toen de kostprijs op een veel hoger niveau lag. De kostprijs varieerde in die jaren van € 44 tot bijna € 46. Nu ligt de kostprijs een stuk lager.

De EMB geeft aan dat de Duitse boeren niet lang zullen genieten van deze goede resultaten. Waar de kostprijs waarschijnlijk stabiel blijft, dalen de melkprijzen alweer, waardoor het gat tussen kostprijs en opbrengstprijs weer toeneemt.