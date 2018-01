Dramajaar voor melkwinningleveranciers

De leveranciers van melkwinningsapparatuur hebben een dramatisch jaar achter de rug als het gaat om nieuwe opleveringen, renovaties en uitbreidingen uitgevoerd bij melkveebedrijven. Dat blijkt uit de statistieken van stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM).

In een gemiddeld jaar zijn er rond 1.200 opleveringen, uitbreidingen of renovaties. In 2016 daalde dat aantal al naar 806 en in 2017 werd een dieptepunt bereikt van slechts 441. Hiervan bestaat de helft (222) uit automatische melksystemen. Hoewel de melkprijs in 2017 een flinke opleving kende, heeft de melkwinningsindustrie daar nu nog niet van kunnen genieten. Die volgt de conjunctuur. Dat komt doordat renovaties, uitbreiding en nieuwbouw vaak jaarlange projecten zijn. In 2015 en 2016 waren de melkprijzen laag en dat zette de investeringsdrang van veehouders op een laag pitje, met deze cijfers in 2017 als gevolg.

Automatisch melksysteem

Het aantal bedrijven dat met een automatisch melksysteem werkt is met 112 stuks toegenomen tot 3.955 bedrijven. Er zijn 17.496 actieve melkveebedrijven. Enkele daarvan hebben meerdere melkstaltypen in gebruik. Op een totaal van 17.666 in gebruik zijnde melkstalsoorten en -typen betekent dat het automatisch melksysteem nu een marktaandeel van 22,4% heeft. In de melkwinningssystemen zijn ook de draaimelkstallen, swingovermelkstallen en de zij-aan-zij-melkstallen bezig met een toename in een krimpende markt. Het aantal draaimelkstallen nam met 8 stuks toe tot 930. Voor de swingovers is een toename te zien van 426 in 2016 naar 451 stuks in 2017 en het aantal zij-aan-zij-melkstallennam toe tot 3.850, een toename van 56 stuks.