Dairy Training Centre maakt doorstart

Het Dairy Training Centre (DTC) maakt een doorstart en gaat voortaan op diverse locaties in het land trainingen verzorgen. Daarvoor gaat de onderneming samenwerken met verschillende instituten en praktijkbedrijven, zo meldt de organisatie.

Het team trainers van het nieuwe DTC bestaat op dit moment uit Johannes Brolsma, Han Tellegen en Jan Ulfman. Zij zijn ook de nieuwe eigenaren van het DTC. Voor het geven van trainingen worden ook freelancetrainers ingehuurd.

Tellegen geeft aan dat het volledig wegvallen van de subsidiestroom het vorige DTC uiteindelijk de das om heeft gedaan. AB Vakwerk, The Friesian en PTC+ zijn nu niet langer aandeelhouders. Ook is de samenwerking met Dairy Campus, waar het DTC was gevestigd, gestopt. Er komt een nieuwe hoofdlocatie, maar kern van het nieuwe concept is zoals gezegd dat er op diverse locaties door het hele land trainingen worden gegeven. Daardoor kan de organisatie volgens Tellegen ‘lean and mean’ blijven.

Han Tellegen van DTC. - Foto: Anne van der Woude

Nieuw gezicht geven aan praktijkleren

Bles Dairies, waarvan The Friesian onderdeel uitmaakt, meldt zelf de samenwerking met Wageningen UR, eigenaar van Dairy Campus, te versterken. Samen willen zij ‘een nieuw gezicht’ geven aan het praktijkleren. Voor onderwijsinstellingen, bedrijven en andere belanghebbenden, zowel in Nederland als internationaal.

Henk Bles geeft aan het jammer te vinden dat dit binnen het vorige DTC niet is gelukt. Ook hij wijt dit vooral aan het wegvallen van de subsidie voor groen onderwijs. Doel is nu om een brede opleidingsalliantie te creëeren om in de vraag naar kennis over de melkveehouderij, zowel nationaal als internationaal, te kunnen voorzien. Daarvoor is volgens hem een nieuw verdienmodel nodig. Daar wordt nu over nagedacht. Hij sluit een nieuwe samenwerking met het DTC in de toekomst niet uit.