DLV: meer zetmeel met Groen Fosfaat

In 2017 gaf gebruik van Groen Fosfaat 8 tot 15% meer zetmeel in snijmais dan vastgesteld in de referentie. De drogestofopbrengst lag gelijk. Dat meldt DLV Advies.

De resultaten zijn vergelijkbaar met 2016, maar toen werd ook een hogere drogestofopbrengst gevonden. Het was een erg nat jaar, waardoor de Groen Fosfaat-korrel snel werkte. In 2017 was het juist droog.

Vanwege de derogatie kan er geen fosfaatkunstmest worden gegeven. Groen Fosfaat is dan volgens DLV een goed alternatief. Aandachtspunt is de mestboekhouding, waarin Groen Fosfaat nog totaal als dierlijke mest wordt beschouwd. Groen Fosfaat is een meststof met een hoog fosfaatgehalte en daarom met name geschikt voor percelen met een lage fosfaatbeschikbaarheid, waar fosfaatgift nodig is voor een optimale opbrengst.

Nieuwe organische meststof uit varkensmest ontwikkelt

Doel van het project Groen Fosfaat is om een nieuwe organische meststof uit varkensmest te ontwikkelen, die de gangbare fosfaatkunstmest vervangt en een vergelijkbaar resultaat geeft. Dit doel is bereikt, zo stelt DLV.