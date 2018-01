Chinese partner stelt Fonterra diep teleur

Zuivelreus Fonterra spreekt haar diepe teleurstelling uit over de slechte prestaties van partner Beingmate. Dit bedrijf verwacht over 2017 een verlies te lijden van misschien wel ruim € 125 miljoen, terwijl eerder nog op een winst werd gerekend van € 45 tot € 65 miljoen.

Fonterra heeft een aandeel van bijna 19% in het Chinese zuivelbedrijf en verwachtte dat Beingmate vorig jaar veel babyvoeding voor Fonterra zou verkopen. Of dat ook gebeurd is, maken noch Fonterra noch Beingmate duidelijk, maar feit is dat flink geld is verloren op de babyvoedingsmarkt in China. Volgens Fonterra had Beingmate beter moeten presteren, omdat de Chinese markt voor dit product nog steeds stevig groeit en Beingmate dus kansen had kunnen grijpen. Dit te meer omdat Beingmate een van de eerste babyvoedingsproducenten was die een vroege registratie van de Chinese overheid had gekregen voor alle babyvoedingsproducten (51 stuks in totaal).

Behalve op de inzet van Beingmate heeft Fonterra ook kritiek op de de wijze van (financiële) rapportage door Beingmate. Toch zegt de Nieuw-Zeelandse onderneming vertrouwen te houden (in zijn deelname) in Beingmate als strategische partner.

Winst Fonterra in China: € 200 miljoen

Vorig jaar behaalde Fonterra een omzet in China van ruim € 2 miljard. De winst daarop bedroeg goed € 200 miljoen.

Het aandeel in Beingmate is aangeschaft in maart 2015, tegen een bedrag van € 389 miljoen. In het voorbije jaar is daarop een afboeking gedaan van € 21 miljoen, maar toen werd nog niet verwacht dat de verkoopresultaten zo hevig zouden tegenvallen. De Chinese babyvoedingsmarkt had vorig jaar veel last van verdringing en dalende prijzen.