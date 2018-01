CRV wil onderzoek voeropname uitbreiden

CRV meet sinds vorig jaar de voeropname van koeien op een melkveebedrijf in Noord-Brabant. CRV wil dat landelijk uitbreiden naar zo’n tien bedrijven in twee jaar tijd.

Dat meldde Pieter van Goor, foktechnicus bij CRV, tijdens een themabijeenkomst van de Federatie Veeteeltstudieclubs Zuid-Holland in Waarder.

Doel van de voeropnamemeting en de uitbreiding ervan is dat CRV zicht krijgt op voeropnamegegevens van dochters van alle ingezette CRV-stieren. Volgens Van Goor is voerefficiëntie een van de belangrijkste zaken op het boerenerf en past dit naadloos aan op de ingezette koers waarbij levensduur, productie en gezondheid de speerpunten zijn. CRV denkt dat via fokkerij op voerefficiëntie een besparing mogelijk is van 2 cent per kilo melk op voerkosten.

Grote verschillen tussen dieren

De fokkerij op voerefficiëntie is mogelijk, omdat er grote verschillen zijn tussen dieren. De voerefficiëntie loopt uiteen van 1,1 tot 1,6 kilo meetmelk per kilo droge stof.

Met ingang van de volgende indexdraai in april wordt voerefficiëntie opgenomen als onderdeel van de NVI. Dit is de totaal fokwaarde waarop stieren worden gerangschikt.