Btw jongveeopfok melkvee nog onzeker

Veehouders kunnen mogelijk later dit jaar een deel van de omzetbelasting voor opgefokt melkvee terugvragen. Voorlopig is echter nog onduidelijk hoe die zogenoemde herziening van btw uitpakt.

De herziening geldt voor bedrijven die al langer in de omzetbelasting ‘zitten’ en voor bedrijven die vanaf 1 januari 2018 verplicht zijn om aangifte van de omzetbelasting te doen door het vervallen van de zogenoemde landbouwregeling.

Over de teruggave van btw op opgefokt melkvee dat nog niet gemolken wordt, loopt nog een procedure die is aangespannen door Abab Belastingadviseurs. De Hoge Raad moet daar nog uitspraak over doen. Volgens Bert van Den Kerkhof, hoofd belastingadvies van Abab, is het nog onduidelijk wanneer de Hoge Raad uitspraak gaat doen. “Het ziet er echter wel naar uit dat die uitspraak ook gevolgen gaat hebben voor bedrijven met jongveeopfok die dit jaar in de omzetbelasting betrokken worden”, aldus Van den Kerkhof.

In de overgangsregeling is nog geen rekening gehouden met de teruggave van btw op jongveeopfok. Dat kan op een bedrijf met 100 koeien oplopen tot een bedrag van enkele duizenden euro’s.

Belastingaangifte per jaar of kwartaal

Voor (kleine) bedrijven die dit jaar voor het eerst verplicht btw aangifte moeten doen is 12 februari 2018 een belangrijke datum. Voor die datum moeten ze melden bij de belastingdienst of ze aangifte willen doen per kwartaal of per jaar.

Een jaaraangifte is waarschijnlijk alleen mogelijk als per saldo minder dan € 1.883 btw betaald moet worden over het gehele jaar. Dat bedrag is de grens van de zogenoemde kleine-ondernemersregeling. Bij een jaaraangifte hoeft de aangifte omzetbelasting over het jaar pas in 2019 ingediend te worden. De eerste kwartaalaangifte over 2018 moet in april 2018 binnen zijn bij de belastingdienst. Dat is van belang voor een eventueel bezwaar tegen de eigen aangifte.

Bezwaar indienen

De btw op jongveeopfok van voor 1 januari 2018 kan nu volgens de regels niet geclaimd worden in de eerste aangifte over 2018, aldus Van Den Kerkhof. Maar om de teruggaaf veilig te stellen, is zijn advies om wel een bezwaar in te dienen tegen de eigen aangifte zolang er nog geen uitspraak ligt van de Hoge Raad over deze problematiek.