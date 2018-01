Boterprijs ZuivelNL opnieuw kleine stap terug

De boterprijs van ZuivelNL is opnieuw licht gedaald.

De prijs voor 100 kilo verse boter ligt nu op € 410. Dat is € 5 lager dan in de laatste week van vorig jaar. Met de daling van woensdagmiddag meegenomen, heeft de boterprijs sinds het hoogtepunt van € 698 eind september nu al bijna € 300 ingeleverd. Ten opzichte van de eerste week van vorig jaar ligt de prijs nu € 26 lager. De verwachting is niet dat de prijs zo’n opleving als vorig jaar laat zien in 2018.

Weipoeder als enige product omhoog

De prijs voor vollemelkpoeder zakte met € 1 naar € 242 per 100 kilo. Mageremelkpoeder voor veevoerdoeleinden zakte ook met € 1 en komt daarmee op € 127 per 100 kilo. Weipoeder ging als enige product omhoog. Een stijging van € 1 brengt die notering op € 60 per 100 kilo. Mageremelkpoeder voor consumptie bleef gelijk in prijs en staat nog altijd op € 139 per 100 kilo.