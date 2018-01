Boete voor stierenhouder wegens zeer vuile stal

Een stierenhouder in Halderberge (N.-Br.) wordt door de NVWA beboet vanwege een zeer vuile stal.

Bij een controle door de Dierenbescherming bleken 41 stieren letterlijk tot hun oksels in de mest te staan.

Melding kat met gebroken poot

De inspecteurs van de Dierenbescherming en een agent van de dierenpolitie gingen eigenlijk af op een melding over een kat met een gebroken poot. Op het bedrijf troffen ze de stierenstal aan. Ondanks dat de stieren zich nauwelijks meer konden bewegen door de grote hoeveelheid mest in de stal, zagen ze er wel goed uit.

‘Geen stro vanwege kerst’

De eigenaar gaf toe dat de situatie niet in orde was. De veehouder gaf aan dat er vanwege de kerstdagen geen stro was geleverd. Hij krijgt op korte termijn hercontrole. Is de situatie dan niet verbeterd dan wordt de agrarische bedrijfsverzorging op zijn kosten ingeschakeld.