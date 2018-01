Bio-zuivelaars willen steviger normen

Belangenorganisatie De Natuurweide en 8 zuivelbedrijven willen een nieuwe, bovenwettelijke standaard voor biologische zuivel neerzetten. Doel is om hun product zo duidelijk te blijven onderscheiden en koploper in het segment te blijven.

Dit hebben de betrokken partijen bekendgemaakt. Na een periode van zorgvuldige voorbereiding en overleg zijn aanvullende normen opgesteld, onder meer voor weidegang, diergezondheid en welzijn. Ze vormen een uitbreiding op de wettelijke productievoorwaarden.

‘Deelname van zuivelorganisaties is vrijwillig, maar niet vrijblijvend’

Benadrukt wordt dat de Europese wettelijke voorwaarden voor de biologische producten het fundament zijn en blijven onder de biologische productie. Toch ontstond de behoefte om meer te doen, nu en mogelijk ook later nog weer. Dat is volgens de betrokken partijen omdat de (EU-)wet- en regelgeving op dit moment nog onvoldoende mogelijkheden biedt voor nieuwe ontwikkelingen. “De beweging is gebaseerd op het eigen initiatief van de biologische melkveehouders. Deelname van zuivelorganisaties is vrijwillig, maar niet vrijblijvend”, aldus Teunis Jacob Slob, voorzitter van de Natuurweide. Het jaar 2018 fungeert als opstartjaar. De partijen staan open voor samenwerking met andere zuivelorganisaties.

Deelnemers

De deelnemers aan deze samenwerking zijn: Aurora Kaas, Biokaas Kinderdijk, EKO Holland Melk op Maat, Henri Willig, Rouveen Kaasspecialiteiten, Royal A-ware, Vreugdenhil Dairy Foods, Weerribben Zuivel en De Natuurweide.