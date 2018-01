Bijna 1.900 ton interventiepoeder verkocht

De Europese Commissie heeft besloten om bijna 1.900 ton mageremelkpoeder uit interventie te verkopen.

Daarbij zijn diverse biedingen gegund. De laagste tegen een prijs van € 1.190 per ton. De verkoop betreft het grootste volume sinds het begin van de verkooprondes eind 2016. Vorig jaar is in totaal slechts 220 ton verkocht.

De Europese Commissie had 100.000 in de aanbieding en had naar verluid een grotere hoeveelheid mageremelkpoeder willen verkopen. Tegen dat voornemen kwam naar verluid echter verzet van een aantal Oost-Europese lidstaten onder aanvoering van Polen. Hun verzet zorgde er bij eerdere gelegenheden ook voor dat bij verkoopinschrijvingen amper iets werd gegund.