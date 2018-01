Beweiden en opstallen gelijk in fosfaatefficiëntie

De melkproductie per kilo fosfaat van Achterhoekse melkveehouders die beweiden is min of meer gelijk aan die van bedrijven waar de koeien geen weidegang krijgen.

Daarmee is beweiding niet nadelig voor de milieu- en bedrijfsprestaties. Dit blijkt uit resultaten van het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. De resultaten van het project zijn gebaseerd op de cijfers van 180 deelnemende bedrijven die gedurende vier jaar een correcte KringloopWijzer hebben aangeleverd.

Opstallers halen 1 kilo melk per kilo fosfaat meer

De bedrijven met een intensiteit tussen 12.500 en 22.500 kilo melk per hectare die weidegang bieden, halen 187 kilo melk per kilo fosfaat. De niet-beweidende bedrijven zitten daar slechts 1 kilo melk boven. Bij de intensievere bedrijven met meer dan 22.500 kilo melk per hectare halen de beweiders 214 kilo melk per kilo fosfaat en de opstallers 204 kilo melk per kilo fosfaat.

De meeste bedrijven realiseren een stikstofbodemoverschot tussen 50 en 200 kilo per hectare, ongeacht opstallen of beweiden. Deze variatie komt voor bij alle klassen van intensiteit. Verder is de veebenutting bij beweidende bedrijven hoger en de uitstoot van broeikasgassen is lager. Wat betreft fosfaatefficiëntie presteren de groepen min of meer gelijk.

Intensief is niet hetzelfde als vervuilend, extensief is niet hetzelfde als schoon

Een van de conclusies is daarmee dat intensief niet hetzelfde is als vervuilend en extensief is niet hetzelfde is als schoon. En uit voorgaande blijkt dat alleen een norm voor een maximum hoeveelheid melk en/of dieren per hectare geen garantie geeft dat de milieudoelen worden gehaald. Sturen op mineralenefficiëntie blijft belangrijk.