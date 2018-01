Bestel maiszaad met Mesurol op tijd

Maiszaadleveranciers KWS en Limagrain raden aan om maiszaad met Mesurol-ontsmetting tijdig te bestellen. Het middel mag dit jaar voor het laatst worden gebruikt.

Het liefst voor 1 maart. Anders het door de teler gewenste maisras mogelijk niet meer leverbaar met Mesurol.

Ontsmetting gaat uit de markt

Aanleiding is dat 2018 vooralsnog het laatste jaar is dat Mesurol nog mag worden gebruikt in Nederland. In Frankrijk is het gebruik ervan al verboden. De leveranciers kunnen zaaizaad dat met Mesurol-ontsmet is niet meer terug nemen. Behalve de hogere kosten voor productie van het zaaizaad, moet het na inname als chemisch afval verwerkt worden. Daarom leggen leveranciers geen grote voorraden aan van Mesurol-ontsmet zaaizaad.

Limagrain geeft aan dat van de grotere, gangbare rassen waarschijnlijk wel voldoende zaaizaad aanwezig zal zijn, maar het bedrijf geeft geen garantie. Op tijd bestellen geeft altijd meer zekerheid.

Van veel maisrassen zal komend seizoen niet volop mesurol-ontsmet zaaizaad leverbaar zijn. - Foto: Ronald Hissink

Mesurol tegen vogelvraat en fritvlieg

In Nederland is de laatste jaren ongeveer 75% van het maiszaad verkocht met Mesurol-ontsmetting. Mesurol is een middel tegen vogelvraat en de fritvlieg. Ontsmettingen met middelen tegen kiem- en bodemschimmels zijn nog wel beschikbaar.

Er loopt nog wel een herregistratie voor Mesurol, maar de kans is aanwezig dat het middel niet opnieuw wordt toegelaten. Er is volgens KWS ook nog geen goed alternatief aanwezig, in elk gval wat betreft vogelvraat. Mogelijk dat Mesurol nog in een overgangsregeling wordt toegestaan tot er een alternatief voorhanden is.