Bel betaalt leveranciers verlaat melkgeld over 2009

Ongeveer 1.100 melkveehouders van Bel Leerdammer krijgen nog verlaat melkgeld uitbetaald over het jaar 2009. Het uit te keren bedrag kan schommelen tussen zo’n 10 en 40 cent per 100 kilo melk over het genoemde jaar.

Dit heeft het bedrijf bekend gemaakt. De actie volgt op de einduitspraak van het gerechtshof in Den Haag in een zaak die door 2 leveranciers was aangespannen, en die uiteindelijk door hen is gewonnen. De uitspraak werd ook geldig verklaard voor 26 andere leveranciers die verjaring van de zaak hadden gestuit. Dit was voor Bel Leerdammer aanleiding om gevolgen van de uitspraak uit te strekken tot alle ongeveer 1.100 leveranciers die in 2009 melk leverden en die dat nu nog doen. Manager melkaanvoer Theodoor Bos noemt deze actie “een investering in de relatie met de leveranciers.”

Totale uitkering nog niet bekend

Hoeveel Bel Leerdammer in totaal gaat uitkeren is nog niet te zeggen. Het bedrag zal voor elke leverancier afzonderlijk worden berekend. Bij de eerste 2 melkveehouders varieert de extra betaling tussen de 15 en 34 cent per 100 kilo geleverde melk.

Beide boeren eisten extra geld van Bel Leerdammer omdat de melkprijs van Bel destijds aan die van Cono gekoppeld was. De rechtbank heeft eerder al uitgesproken dat over 2007 en 2008 geen extra betaling verschuldigd was.

Volgende claim over melkgeld loopt nog

Een groep leden legde vorig jaar nog een claim neer bij Bel Leerdammer – over het melkgeld over de periode 2011-2015. Die zaak loopt via advocaat Dinant te Biesebeek. Bel Leerdammer stuurt in die zaak aan op ‘mediation’, vertelt Bos. De groep boeren heeft nog niet op dat voorstel gereageerd.