Ruim 600 koeien op 50 grootste bedrijven

De 50 grootste melkveebedrijven hebben in 2017 gemiddeld 602 melkkoeien, blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf staan inmiddels 99 koeien. Het huidige aantal op de grote bedrijven is een forse verhoging; in 2000 waren ging het nog om 294 koeien. In 2012 stond de teller op 469 stuks. Op de 50 grote bedrijven lopen in totaal 30.110 melkkoeien in de stallen. Op een totaal van 1,6 miljoen koeien in Nederland is dat 1,9%.

Standaardopbrengst

De standaardopbrengst (S.O.) bij de 50 grootste bedrijven is ruim € 2,5 miljoen. Daarmee ligt de S.O. zes keer hoger dan op het gemiddelde melkveebedrijf, daar is die ruim € 416.000. In 2012 realiseerden de 50 grootste bedrijven een S.O. van ruim € 1,5 miljoen.

Op het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf staan inmiddels 99 koeien. Foto: Henk Riswick

Oppervlakte

Deze groep bedrijven heeft een oppervlakte van gemiddeld 277 hectare. In 2012 was dat 244 hectare en in 2000 lag er 176 hectare onder het gemiddelde bedrijf. Van alle grond van Nederlandse melkveebedrijven hebben de 50 grootste bedrijven daardoor 1,6% in gebruik.

Nederland heeft inmiddels 482 bedrijven met meer dan 250 melkkoeien. In 2010 waren dat nog 152 bedrijven; in 2000 slechts 44. De provincie Friesland telt de meeste bedrijven in de hoogste categorie, namelijk 125. De meeste melkveebedrijven bevinden zich met 3.213 stuks in Overijssel. Met 45% minder bedrijven tussen 2000 en 2017 is Gelderland de provincie met procentueel de meeste stoppers. Flevoland telt slechts 24% minder bedrijven. In Nederland nam het aantal bedrijven met 39% af.