RFC en Arla verlagen januari-melkprijs met € 4,00

Zowel Arla als FrieslandCampina beginnen 2018 met ongeveer € 4,00 lagere melkprijzen.

Bij een jaarleverantie van 800.000 kilo ontvangt een melkveehouder bij FrieslandCampina € 37,31 per 100 kilo, bij Arla is dat € 34,57 per 100 kilo. Beide ondernemingen verlagen ook de biologische melkprijs, maar minder sterk. Bij FrieslandCampina ontvangt een biologische melkveehouder over januari een melkprijs van € 49,26, bij Arla is dat € 47,07. Ook deze prijzen gelden bij een jaarleverantie van 800.000 kilo en zijn exclusief btw en toeslagen voor weidegang en duurzaamheid.

Prijzen FrieslandCampina en Arla niet een-op-een te vergelijken

FrieslandCampina hanteert zelf een gangbare en een biologische garantieprijs, Arla heeft een ‘Arla-prijs’. Deze prijzen zijn niet zonder meer vergelijkbaar. Daarom maakt Boerderij een vertaalslag ten behoeve van de vergelijkbaarheid, aan de hand van uniforme criteria. Bij FrieslandCampina daalt de garantieprijs met € 4,00 van € 41,50 naar € 37,50. Volgens de vergelijking van Boerderij vindt een prijsdaling met € 3,91 plaats (bij 800.000 kilo per jaar), bij Arla daalt de prijs zo met € 3,82. De biologische melkprijs daalt bij FrieslandCampina en Arla met achtereenvolgens € 2,57 en € 2,92 per 100 kilo.

Notering zuivelproducten ook omlaag

FrieslandCampina verlaagt de (gangbare) melkprijs omdat het zuivelconcern verwacht ‘dat de melkprijzen van een aantal referentiebedrijven in januari zullen dalen’. Ook zet de neerwaartse trend van de notering van zuivelproducten (kaas, boter en melkpoeder) door als gevolg van een toenemend melkaanbod, zo stelt de onderneming. De biologische melkprijs wordt verlaagd omdat de biologische melkprijzen van concurrenten naar verwachting ook dalen, met name in Duitsland.

Voor FrieslandCampina is de stap de eerste serieuze verlaging van de melkprijs sinds april 2016. Arla heeft, net als andere verwerkers, al eerder een aantal stappen gezet om de melkprijs naar beneden aan te passen.

FrieslandCampina verlaagt de melkprijs voor het eerst serieus sinds april 2016. - Foto: Mark Pasveer

De reële melkprijs van boerderijmelk ligt, gerekend naar de opbrengst van de basisgrondstoffen, rond € 30,00 per 100 kilo, zo berekent het onderzoeksinstituut IFE in Kiel.