Pilot KringloopWijzer in 2018 voor 700 bedrijven

Aan de pilot voor de KringloopWijzer en fosfaatrechten mogen in 2018 maximaal 700 bedrijven deelnemen. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

“Er is ruimte voor deze pilot doordat het op fosfaat gerichte voerspoor door de mengvoersector, waarmee dit jaar in het kader van het fosfaatreductieplan goede resultaten zijn bereikt, in 2018 wordt voortgezet”, geeft Schouten aan. De pilot is onderdeel van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Geen maatregelen nodig voor excretieforfait

Het ministerie heeft ook gekeken naar de excretieforfaits in de melkveehouderij. Uit een nulmelting blijkt dat er in 2015 en 2016 respectievelijk 64 en 54 bedrijven zijn die een melkgift per koe hebben van meer dan 11.500 kilo. Dat is de grens waarboven het forfait niet meer wijzigt, waardoor meer melk geproduceerd kan worden zonder dat daar extra fosfaatrechten voor nodig zijn. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot waarschuwde hiervoor en vroeg de minister al maatregelen te nemen, om problemen op dit punt te voorkomen. Schouten vindt het aantal bedrijven met deze hoge melkproductie een zeer klein aantal, waardoor direct ingrijpen niet nodig is.