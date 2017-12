Bel Leerdammer rondt 2017 af met gemiddeld € 37,29

Kaasmaker Bel Leerdammer handhaaft de melkprijs over december op niveau van voorgaande 2 maanden.

Leveranciers ontvangen een ‘kale’ melkprijs van € 41,02 per 100 kilo. Dit is bij een jaarleverantie van 800.000 kilo, exclusief btw en na aftrek van 23 cent voor Zuivel NL.

Bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo ontvangen de leveranciers 20 cent per 100 kilo meer. De maximale melkprijs inclusief toeslagen voor weidegang en duurzaamheid bedraagt dan € 43,82 per 100 kilo.

Ruim € 9,00 meer dan gemiddelde 2016

Over het hele jaar gerekend betaalt Bel Leerdammer de leverancier een ‘kale’ melkprijs van € 37,29 per 100 kilo. Dat is ruim € 9,00 meer dan het gemiddelde over 2016. Met de genoemde melkprijs over 2017 staat Bel Leerdammer gerekend naar ‘kale’ melkprijs op de vijfde plaats qua melkgeld. Worden alle toeslagen meegerekend, dan staat het bedrijf op de tweede plaats. Eventuele nabetalingen, gangbaar bij de coöperaties, zijn dan nog niet meegerekend.