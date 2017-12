Aandeel buitenlandse melkveerassen daalt naar 7,5%

Het aandeel sperma van buitenlandse melkveerassen in de Nederlandse markt is voor het vierde achtereenvolgende jaar gedaald naar 7,5% in 2017.

Dat is 0,3% lager dan in 2016. De top van de afzet was in 2014 met 10,7% van de markt van totaal inseminaties met melkveerassen. Dat blijkt uit cijfers van fokkerijbedrijf CRV. In totaal neemt de afzet van de vijf belangrijkste buitenlandse melkveerassen af met 18.800 inseminaties naar een totaal van 165.700 inseminaties. Het percentage is berekend op het totaal van 2.204.900 inseminaties met melkveerassen. Alleen Jersey mag zich verheugen in een stijgende afzet, van afgerond 12.000 inseminaties naar 13.500 inseminaties. Fleckvieh daalt van 81.800 naar 74.200 inseminaties. Ook Browns Swiss en Montbéliarde dalen naar respectievelijk 19.800 en 28.000 inseminaties. Scandinavisch roodbont, een optelsom van Noors, Zweeds en Deens roodbont daalt van 36.100 naar 30.400. De buitenlandse melkveerassen worden gebruikt om Holstein mee te kruisen. Dit gebeurt in een verdringingskruising waarbij langzaam naar het ras wordt toegewerkt waarmee geïnsemineerd wordt. Ook wordt sperma van (meestal twee) andere rassen naast Holstein ingezet in een rotatiekruising. Holstein blijft wel het meest gebruikte ras. Van zwartbont zijn er in totaal 1.528.600 inseminaties verricht en van roodbont 466.000 inseminaties. Naast de inseminaties met melkveerassen zijn er ook nog 803.500 inseminaties met vleesveerassen, waarvan Belgisch Witblauw er 795.400 voor zijn rekening neemt. Dit ras kent daarmee een stijging met 140.000 inseminaties.