Zandbergen: Oekraïne staat op onze labels kip

Bij in Nederland uitgesneden kipfilet waarvan de borstkappen afkomstig zijn uit Oekraïne staat wel degelijk Oekraïne als land van herkomst vermeld. Dat benadrukt het bedrijf Jan Zandbergen.

Het bedrijf reageert op de bewering van de Europese pluimveeorganisatie Avec dat in Europa bewerkte kip vervolgens verkocht wordt als kip afkomstig uit dit land. Jan Zandbergen werkt in Nederland samen met het Oekraïense MHP, het vlees dat MHP in Veenendaal uitsnijdt wordt verkocht door Zandbergen.

Erkenningsnummer verplicht

In Europa is het verplicht een erkenningsnummer te vermelden op levensmiddelen die aangeeft waar dit product geproduceerd is. In het geval van in Nederland uitgesneden kipfilet komt daar dus het erkenningsnummer van dit Nederlandse bedrijf op met de letters ‘NL’ daarin. Dat is wat anders dan vermelding van land van oorsprong. Ook daar zijn Europese regels voor, bij pluimveevlees dat bestemd is voor de eindverbruiker of grootcateraars is het verplicht om het land van herkomst van het dier te vermelden.

Geen herkomst bij verder bewerkte producten

Daar waar het verplicht is land van het herkomst te vermelden staat altijd Oekraïne vermeld als zodanig, benadrukt een woordvoerder van Jan Zandbergen. Alleen wanneer producten verder bewerkt of bereid worden is dat niet het geval, maar het gros van de producten die het bedrijf afzet gaat direct richting het foodservicekanaal (zoals horeca en groothandel) en krijgt dus op de verpakking als land van herkomst Oekraïne mee.

Avec: niemand beschuldigen van overtreden regels

Avec zegt in een reactie niemand te beschuldigen van het overtreden van de regels, en verduidelijkt zijn standpunt door met name te wijzen op dat erkenningsnummer. “Hoewel dat anders is dan een label met land van herkomst, zie je wel de letters NL op de verpakking”, geeft de organisatie aan.

Daarnaast wordt veel van de uit Oekraïne geïmporteerde filet niet direct aan de consument verkocht, maar bijvoorbeeld verkocht aan restaurants of verwerkt in kipnuggets, waarna het voor de consument niet mogelijk is nog te zien waar het pluimveevlees vandaan kwam.