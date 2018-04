Schouten: Dega-16 in België toch niet toegelaten

Het bestrijdingsmiddel Dega-16 was in België evenmin als in Nederland toegelaten als bestrijder van bloedluis.

Dat erkent minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van Kamervragen van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.

De minister stelde eerder dit jaar dat Dega-16 in België een toelating had en dat er dus een verschil was bij de beoordeling van het gebruik van dat middel door pluimveehouders in België en Nederland.

Steun voor pluimveehouders België vanwege fipronil

België geeft pluimveehouders financiële ondersteuning als zij door het gebruik van dat middel – waaraan illegaal en buiten medeweten van de pluimveehouders fipronil was toegevoegd – te maken hebben gehad met vernietiging van hun eierproductie. De staatssteun daarvoor kreeg de goedkeuring van de Europese Commissie.

SGP: ruimte voor steun Nederlandse pluimveehouder

Een woordvoerder van de SGP ziet in de antwoorden van de minister ruimte om ook in Nederland over te gaan tot compenserende maatregelen. “Het is nu de inzet van de SGP om ervoor te zorgen dat de kosten die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gemaakt, niet als rekening op het bordje van de sector wordt gelegd. Dat is wel het minimale dat zou moeten gebeuren. Verder denken we ook aan vergoeding van kosten voor dure afvoer van besmette mest.”

Schouten: compensatie niet aan de orde

De minister zegt dat de feiten en ontwikkelingen in België niets afdoen aan het Nederlandse standpunt dat compensatie door de overheid niet aan de orde is als schade is veroorzaakt door het handelen van private partijen.

Daarnaast wil de minister terughoudend zijn, nu er een procedure loopt om de NVWA aansprakelijk te stellen voor de schade.