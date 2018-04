Rabobank verwacht turbulentie op pluimveevleesmarkt

Rabobank verwacht dit jaar grote verschuivingen op de wereldwijde pluimveevleesmarkt.

Die hebben de potentie om de prijzen later in het jaar flink te beïnvloeden, meldt de bank in zijn marktupdate voor de pluimveevleesindustrie over het tweede kwartaal 2018.

Verschillende factoren

Volgens Rabobank-analist Nan-Dirk Mulder kan de globale pluimveevleesmarkt, die tot zover dit jaar nog in rustig vaarwater zat met stabiele prijzen, later dit jaar turbulente tijden tegemoet zien door een combinatie van verschillende factoren.

Schandalen in Brazilië

Brazilië, ’s werelds grootste exporteur van pluimveevlees, wordt al ruim een jaar geplaagd door vlees- en corruptieschandalen. Recent leidde dat onder andere nog tot restricties voor export van Brasil Foods, Brazilië’s op één na grootste pluimveevleesproducent, richting Europa.

De restricties op import uit Brazilië zijn positief voor de prijs van borstfilet in Europa.

Daarnaast gelden voor allerlei landen exportrestricties vanwege vogelgriepuitbraken en zijn zowel Saoedi-Arabië (een grote importeur van pluimveevlees) als de Verenigde Arabische Emiraten bezig met strengere standaarden voor halalvlees, waardoor verdoven van pluimvee verboden wordt. China is bezig met een anti-dumping onderzoek naar Braziliaanse import en ook het Noord-Amerikaanse handelsverdrag NAFTA, waar Amerika uit dreigt te stappen, is een onzekere factor.

Prijs van borstfilet

De restricties op import uit Brazilië zijn positief voor de prijs van borstfilet in Europa. Brazilië is normaal goed voor de helft van de Europese invoer, maar afgelopen jaar nam de invoer uit Brazilië al met 20% af. De Rabobank verwacht dat met name Oekraïne, Rusland en Polen de vruchten kunnen plukken van de wankelende positie van Brazilië, hoewel zij niet volledig het aandeel van Brazilië kunnen overnemen.