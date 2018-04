Gemeenten willen dat Rijk fipronil-schade compenseert

De gemeenten Barneveld en Ede roepen het Rijk op de schade van pluimveehouders door fipronil alsnog te compenseren.

Wethouders van beide gemeenten doen die oproep bij Omroep Gelderland naar aanleiding van het vorige week verschenen rapport over de ervaringen van, met en rond het Fipronil Meldpunt.

Verzoek binnenkort verstuurd

Een aanbeveling in dit rapport is dat een vorm van compensatie, zoals in België, bestuurlijk/politiek zou moeten worden heroverwogen. De gemeenten onderschrijven die aanbeveling. Officieel is dit verzoek nog niet in Den Haag aangekomen. Een woordvoerder van de gemeente Barneveld verwacht dat zo’n verzoek over enkele weken door of namens de gemeenten in de Gelderse Vallei wordt verstuurd naar Den Haag.

Commissie Sorgdrager

Het rapport over de ervaringen van, met en rond het Fipronil Meldpunt is opgesteld door het Poultry Expertise Centre in opdracht van de initiatiefnemers van het Fipronil Meldpunt Gelderse Vallei. Dat zijn de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Venendaal, Wageningen en Woudenberg, de LTO-afdeling Gelderse Vallei en de NVP. Het rapport is verstuurd naar LNV-minister Schouten en de Commissie Sorgdrager, die de fipronil-crisis onderzoekt. Ook alle leden van de Vaste commissie LNV hebben het rapport ontvangen.

Rapport in mei verwacht

Een verzoek om compensatie van fipronil-schade is eerder namens de Vallei-gemeenten gedaan. De Tweede Kamer voelt er echter niet voor en ook landbouwminister Schouten staat op het standpunt de getroffen pluimveehouders niet te compenseren.

Een moment om nogmaals officieel om compensatie te verzoeken is wanneer de commissie Sorgdrager haar rapport met mogelijke aanbevelingen presenteert. Dit rapport wordt in mei verwacht.