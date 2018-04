ForFarmers: voerconcept met ‘slimme’ schakelmomenten

Voerfabrikant ForFarmers komt op 30 april met een nieuw voerconcept voor vleeskuikens: Apollo.

Het voerconcept Apollo kent 3 fasen, één minder dan bij het bestaande voerconcept Forza. Door ‘slimme’ schakelmomenten vinden geen voerwisselingen plaats op momenten met risico op ent-reacties en wanneer coccidiose vaak waarneembaar is. De prijs van het nieuwe voerconcept is vergelijkbaar met die van Forza.

Voerwisselingen rond dag 10 en 25

Gebruikelijke schakelmomenten in voerprogramma’s voor vleeskuikens zijn op of rond dag 10, 21 en 28. Vooral die tweede voerwisseling valt in een periode die wat stressvoller kan zijn door entreacties, bijvoorbeeld van Gumboro of coccidiosedruk. Bij het nieuwe Apollo-voerconcept zijn voerwisselingen rond dag 10 en rond dag 25.

Artikel gaat verder onder de afbeelding.

Afbeelding: ForFarmers

Betere voederconversie

Volgens ForFarmers reageren de huidige kuikens, zowel Ross als Cobb, minder op eiwit en energie, ten opzichte van de kuikens enkele jaren geleden. En hebben de huidige kuikens een vlakkere eiwit- en energiebehoefte in de groeifase. Vanaf dag 10 kunnen lysine (eiwit) en energie dan ook op een vlakker niveau worden gehouden. Doordat de kuikens met Apollo vanaf dag 10 tot circa dag 25 dezelfde grondstoffen, nutriënten, vitaminen en mineralen krijgen, lieten ze op de 2 ForFarmers-testbedrijven een betere vertering zien, met name in de tweede en de derde week, aldus Joost Sparla, marketing en technisch directeur pluimvee bij ForFarmers. “Het resultaat is een betere voederconversie, droger strooisel en een nog betere voetzoolscore.” Testen op praktijkbedrijven in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bevestigen dat, aldus ForFarmers.

Artikel gaat verder onder film.

Kernvoer of als compleet mengvoer

ForFarmers benadrukt het belang van de eerste levensweek van de kuikens. En adviseert standaard op te starten met Pre-Start, een (bestaand) special voer voor de eerste cruciale 100 levensuren van de kuikens. Volgens ForFarmers wijst de praktijk uit dat bedrijven die Pre-Start voeren een 4 punten betere voerconversie hebben.

Apollo kan worden geleverd als kernvoer of als compleet mengvoer. In het complete voer zijn tot 20% hele tarwekorrels bijgemengd in de fabriek. Dat heeft volgens Sparla een gunstig effect op de spiermaag (dikkere maagwand, lagere pH) en is daardoor beter voor de vertering. Ook vezels, verschillende vitaminen en mineralen in het voer dragen bij aan een gezonde maag- en darmflora, sterk beenwerk en gezonde voetzolen. Hoewel tarwe bijmengen kan tot 50% in de eindfase, adviseert ForFarmers pluimveehouders die zelf tarwe bijvoeren tot maximaal 30% tarwe toe te voegen in de eindfase. Sparla: “Om constantere voorspelbare resultaten te behalen in de stal.”

Voerreeksen

Het Apollo-voerconcept kent 4 voerreeksen, net als het huidige Forza-concept, afgestemd op de behoeften en verschillende bedrijfsstrategieën van de vleeskuikenhouder: Apollo Maxima (voor goede technische en financiële resultaten), Apollo Maxima (voor de beste technische resultaten), Apollo FeetFit (voor droge stallen en werkgemak) en Apollo Prima (voor een scherpe voerprijs). De effecten van deze voerreeksen op onder meer groei, voerconversie en strooiselkwaliteit verschillen van elkaar.

Afbeelding: ForFarmers