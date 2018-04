EU kip-quotum Oekraïne blijkt wassen neus

Oekraïense pluimveeverwerkers kunnen onbeperkt en zonder invoerheffing verse borstfilet richting de Europese Unie exporteren. Dit komt door een onbedoelde achterdeur in het vrijhandelsverdrag met Oekraïne.

In principe hebben de Europese Unie en Oekraïne quota afgesproken voor heffingsvrije invoer van pluimveevlees in het associatieverdrag. Andere landen willen graag borstfilet naar de EU te exporteren omdat dit zeker in West-Europa het meest gewilde deel van de kip is. De export van diepgevroren hele kip vanuit Oekraïne naar de EU is begrensd op 20.000 ton per jaar, waarvan in 2017 een kwart van gebruikt werd. Voor kipdelen gold in 2017 een quotum van 16.800 ton, dat volledig gevuld werd.

Niet specifiek uitgezonderd

In het associatieverdrag is echter voor een categorie overig niet-ontbeend pluimveevlees (exclusief onder andere halve en kwart-kip, vleugels, borstfilet en poten) het invoertarief op 0 gezet. Die categorie werd tot 2016 helemaal niet gebruikt. Oekraïense bedrijven benutten die categorie nu voor de invoer van een bijzondere versnijding van een borstkap met vleugel en vel, die niet expliciet is uitgezonderd, en eenmaal op Europese bodem uitgesneden kan worden zodat verse borstfilet verkocht kan worden.

Kratten met borstkappen in een Nederlandse pluimveeslachterij. - Foto: Koos Groenewold

Voor 90% naar Nederland en Slowakije

De Europese organisatie van de pluimveeverwerkende-industrie Avec merkte dit op toen zij signaleerden dat de invoer van Oekraïne vorig jaar rap opliep, tot ruim boven het volume van de quota, en trok aan de bel via de Vlaamse nieuwssite Vilt. In totaal importeerde de Europese Unie vorig jaar ruim 80.000 ton pluimveevlees uit Oekraïne. 27.000 ton daarvan kwam binnen onder de specifieke ‘overige’ tarieflijn. Ruim 90% daarvan gaat naar twee landen: Nederland en Slowakije. In deze twee landen heeft de Oekraïense pluimveegigant MHP uitsnijderijen.

‘Tarieflijn was hier niet voor bedoeld’

Wat Oekraïne doet is legaal, maar wel een doorn in het oog van de Europese en Nederlandse pluimveeverwerkende industrie. “Daar was die tarieflijn never nooit voor bedoeld,” zegt Nepluvi-secretaris Peter Vesseur. Volgens hem was de categorie bedoeld voor orgaanvleesproducten als hartjes en maagjes, geen producten die op significante schaal naar Europa komen.

‘We hebben niet voor niets quota afgesproken’

Peter Vesseur, secretaris Nepluvi

De organisatie heeft grote zorgen over wat er nu gebeurt. Vesseur: “We hebben niet voor niets quota afgesproken. We hebben al veel borstvlees op de Europese markt.” Volgens hem is bij het maken van de afspraken in het handelsverdrag niet in beeld geweest dat de categorie op deze manier benut zou kunnen worden.

Avec wil actie van Europese Commissie

De overkoepelde Europese organisatie Avec dringt er bij de Europese Commissie op aan om rap actie te ondernemen. Ze spreken van een ‘uitermate pijnlijke fout’. Volgens de pluimvee-organisatie worden de producten eenmaal ontbeend in een Europees land vervolgens verkocht als vlees met als herkomst dit Europese land.

MHP erkende al eerder tegen Boerderij dat producten die in Nederland verwerkt worden, afhankelijk van de eisen van de afnemer worden gelabeld met land van herkomst van de kip, of met land van verwerking.

‘EU overspoeld met Oekraïens pluimveevlees’

Als de Europese Commissie niet snel actie onderneemt kan de Europese markt overspoeld worden met Oekraïense kip, vreest Avec. In de invoercijfers van de EU van de specifieke tarieflijn is een duidelijk stijgende lijn te zien sinds begin 2017. In het eerste kwartaal kwam via deze achterdeur bijna 3 ton pluimveevlees naar de EU. In het laatste kwartaal van 2017 was dit al ruim 10 ton, en in de eerste twee maanden van 2018 betrof het 8 ton.

Naast export naar Nederland en Slowakije gaat sinds begin dit jaar ook steeds meer naar Polen, en mondjesmaat ook naar Duitsland. MHP heeft daarnaast de Franse pluimveeverwerker Groupe Doux op het oog voor overname, waarmee het bedrijf zijn positie in Europa verder zou kunnen verankeren.