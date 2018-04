Bezwaar gemaakt tegen Wet Openbaarheid van Bestuur

LTO/NOP heeft pluimveehouders opgeroepen om bezwaar te maken tegen de openbaarmaking van bedrijfsrelevante gegevens, die te maken hebben met het Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)-verzoek van Foodwatch.

Verschillende biologische pluimveehouders hebben een brief ontvangen van SKAL over het WOB-verzoek dat Foodwatch heeft aangevraagd vanwege de fipronil-affaire. In het WOB-verzoek worden ook diverse inspectierapporten en toezichtdocumenten opgevraagd.

Bedrijfsgegevens openbaar

Hierbij kunnen ook bedrijfsrelevante gegevens openbaar worden gemaakt. De Biologische Pluimveehouders (BPV) hebben een advocaat ingeschakeld. LTO/NOP werkt nauw samen met BPV. Hierdoor kunnen de leden zich, vooralsnog kosteloos, bij de collectieve BPV-actie aansluiten.