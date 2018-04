Antibioticagebruik pluimvee verder omlaag

Bij de meeste deelsectoren in de pluimveehouderij is het antibioticagebruik afgelopen jaar opnieuw gedaald.

In grote lijnen is het antibioticagebruik in de pluimveesector in 2017 opnieuw omlaag gegaan, blijkt uit de nieuwe antibioticarapportage van Avined. Alleen bij opfok-, fok- en vermeerderingsdieren in de vleessector steeg het antibioticagebruik afgelopen jaar met 13%.

Afvlakking bij vleeskuikens

In de vleeskuikensector daalde het antibioticagebruik vorig jaar licht, met 4% naar een dierdagdosering van 10,08 ten opzichte van 10,55 in 2016. De antibioticareductie in de vleeskuikensector vlakte afgelopen jaar overigens wel af. De reductie op sectorniveau werd met name behaald door een verdere verschuiving van regulier naar traaggroeiende kuikens, waar minder antibiotica wordt gebruikt. Het antibioticagebruik van de groepen reguliere en traaggroeiende kuikens afzonderlijk steeg iets.

71% koppels zonder antibiotica

Bij reguliere kuikens was er een stijging van de dierdagdosering van 12,99 in 2016 naar 13,04 in 2017. Bij traaggroeiende kuikens steeg de dierdagdosering van 4,03 in 2016 naar 4,56 in 2017. Het merendeel van de koppels krijgt helemaal geen antibiotica. Van alle koppels reguliere kuikens kreeg 71% geen antibiotica, bij traaggroeiende koppels was dit 91%. Ruim een derde van de vleeskuikenbedrijven (35%) zette afgelopen jaar helemaal geen antibiotica in.

Ook opmerkelijk is de daling van het gebruik van derdekeusmiddelen in de vleeskuikenhouderij. Die halveerde ten opzichte van een jaar eerder (dierdagdosering 2017 op sectorniveau was 0,08) en is met 75% gedaald ten opzichte van 2014.

Stijging bij (opfok)vermeerdering

Bij opfok-, fok- en vermeerderingsdieren in de vleessector bedroeg de dierdagdosering in 2017 14,06. Omdat het antibioticagebruik hier relatief al hoger ligt en afgelopen jaar ook nog behoorlijk steeg, wordt dit een speerpunt voor komend jaar. Avined heeft geen duidelijk beeld van de onderliggende oorzaken, maar gaat met bestuurders om tafel om te bezien hoe daar verder actie ondernomen kan worden. Bij productie-fok- en vermeerderingsdieren in de vleessector daalde het gebruik wel (naar een dierdagdosering van 3,22) en ligt het gebruik sowieso lager.

21% daling bij kalkoenen

In de kalkoensector, waar het antibioticagebruik binnen de pluimveesector het hoogst ligt, is het gebruik afgelopen jaar ook het meest gedaald. In 2017 daalde het gebruik daar met 21% naar een dierdagdosering van 21,54 ten opzichte van 27,40 in 2016. Vanwege een wisseling van rekenmethoden kan niet verder teruggekeken worden, maar berekend via de oude rekenmethode zou de kalkoensector het antibioticagebruik met 70% gereduceerd hebben ten opzichte van 2011.

Weinig antibiotica in legsector

In de legsector wordt maar weinig antibiotica ingezet. In 2017 bedroeg de dierdagdosering voor de hele sector 1,22. Bij opfok-, fok- en vermeerderingsdieren is het antibioticagebruik binnen de legsector het hoogst (6,15), maar daar daalde het antibioticagebruik afgelopen jaar wel met bijna een kwart.