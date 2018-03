Vogelgriep H5N6 bij Duits hobbypluimvee

Het hoogpathogene H5N6-vogelgriepvirus is nog aanwezig in Europa.

Op een hobbybedrijf met pluimvee op het Duitse eiland Süderoog (deelstaat Sleeswijk-Holstein) is woensdag 21 maart hoogpathogene vogelgriep van het type H5N6 vastgesteld. De 57 kippen, kalkoenen eenden en ganzen zijn geruimd. Het is in Duitsland de eerste besmetting van gehouden pluimvee met dit virus. In januari werd in Beieren een dode wilde eend gevonden die het virus bij zich droeg.

Het gaat om hetzelfde virustype als waarmee in Nederland dit jaar en eind vorig jaar drie pluimveebedrijven besmet mee raakten: in Kamperveen (Ov.), Oldekerk (Gr.) en Biddinghuizen (Fl.).