Vervoersverbod Oldekerk opgeheven

Het vervoersverbod in de regio rondom Oldekerk (Gr) is vanaf vrijdag 30 maart opgeheven.

Dat laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten in dezelfde mededeling als het regionaal opheffen van de ophokplicht.

Ophokplicht nog we van kracht

Vanwege vogelgriep op een pluimveebedrijf in Oldekerk is vanaf 25 februari in het 10-kilometergebied het vervoersverbod van kracht geworden. De verplichte termijn van 30 dagen na volledige reiniging en ontsmetting, die op 27 februari plaatsvonden, is vrijdag 30 maart verstreken. Hierdoor kan het vervoersverbod worden opgeheven. De ophokplicht is in het gebied nog wel van kracht.