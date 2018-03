Uitvoerwaarde consumptie-eieren blijft dalen

De waarde van de Nederlandse eieruitvoer bedroeg in 2017 een waarde van € 448 miljoen. Dat blijkt uit een raming van statistiekbureau CBS en Wageningen UR.

Van deze waarde gaat driekwart naar Duitsland, 19% gaat naar een ander EU-land en 6% vindt een bestemming buiten de EU. De uitvoer van Nederlandse eieren in de schaal zakt al enige jaren. In 2014 werd voor € 561 miljoen uitgevoerd.

Het volume geëxporteerde tafeleieren zakt ook. Volgens CBS-cijfers voerde Nederland in 2014 8,11 miljard eieren uit. Dit aantal daalde tot 6,22 miljard in 2016. De aantallen in 2017 noemt CBS niet.

De waarde van de Nederlandse eierinvoer stijgt in 2017. Deze komt uit op € 207 miljoen, tegenover € 195 in 2016. Dit is een trendbreuk; de twee jaren voorafgaand aan 2016 daalde de waarde van de invoer. Duitsland is met afstand het belangrijkste herkomstland van de ingevoerde eieren.