Spoormans stoot broederij-activiteiten af

De Belgische vleeskuikenintegratie Spoormans stoot zijn broederij-activiteiten af en beperkt zich vanaf 1 april tot de productie en verkoop van pluimveevoeders.

Pluriton Layers in het Belgische Arendonk, een zusterbedrijf van Agromix Broederij en Opfokintegratie in Afferden (Limburg), neemt de broederij en de 3 vermeerderingsbedrijven van Spoormans in Arendonk over.

De broederij Moonen-Wagemans in Nederweert (Limburg), die Spoormans enkele jaren geleden overnam, komt in handen van Belgabroed/Van Hulst. De productie en verkoop van eendagskuikens van Spoormans gaat voor een deel naar broeiderij Belgabroed in Merksplas en voor een deel naar Broeierij David in Tielt (beide in België). Deze broederij verkrijgt ook de opfok- en vleeskuikenvermeerderingsbedrijven van Spoormans in Nevele en Assenede (België).

Kuikens in loonbroed

Pluriton Layers liet het afgelopen half jaar al kuikens in loonbroed broeden in de Spoormans-broederij in Arendonk en bij meerdere andere broederijen. Agromix-directeur Hans Groot Koerkamp: “Pluriton Layers gaat nu in de broederij in Arendonk zelf leg-eendagskuikens broeden voor export en van de legrassen Hy-Line, H&N en Lohmann en levert eendagskuikens aan Lohmann België voor de opfok van jonge hennen. De overname van de broederij in Arendonk betekent voor Agromix risicospreiding en uitbreiding van de productie tot 35 miljoen leg-eendagskuikens per jaar.”

Spoormans maakt deel uit van de afdeling Animal Nutriton van de Groep Aveve, dat per jaar meer dan 1,8 miljoen ton veevoer produceert, waarvan zo’n 20% pluimveevoeders, ruwweg het aandeel van Spoormans.