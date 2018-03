Rust voor meer reproductie vleeskuikenouderdier

Vleeskuikenouderdieren leggen meer en betere eieren wanneer er rust is in de stal.

Minder onrust geeft meer reproductie bij vleeskuikenouderdieren. Dat was de boodschap van de inleiders tijdens een bijeenkomst over het houden van vleeskuikenouderdieren van Wageningen UR woensdag tijdens de LIV. Pluimveedierenarts André Steentjes van Veterinair Centrum Someren benaderde dit vanuit diergeneeskundig perspectief. Hij noemde minder of geen uitbraken van Mg, Salmonalla en de Ziekte van Marek als rustgevend, terwijl de uitbraken van vogelgriep, ILT en pokken volgens hem juist onrustgevend zijn.

Extra voerlijn voor meer rust in de stal

John Lemmens, technisch medewerker bij fokbedrijf Aviagen, adviseerde vermeerderaars zoveel mogelijk rust te creëren in de stal. Om dit te bereiken moeten vermeerderaars weten hoe hun dieren zijn verdeeld in de stal tijdens het voeren. Op basis daarvan kunnen ze besluiten uitsluitend in het donker te voeren of juist voor het voeren de verlichting al aan te laten gaan. Om meer rust tijdens het voeren te realiseren kan het zinvol zijn een extra voerlijn in de stal aan te leggen.

Het voeren zorgt vaak voor onrust in een vermeerderingsstal. - Foto: Henk Riswick

Kleinere eieren door te weinig water

Te weinig water kan ook voor onrust zorgen. Een beperkte opname van water kan tot onrustig en schrikachtig gedrag leiden, de topproductie afvlakken en tot meer kleinere eieren en een slechtere uniformiteit van de eieren. Ook de uitval kan erdoor toenemen als gevolg van E.coli, pootproblemen en nierbeschadiging.

Onrust tijdens voeren vooral kort na overplaatsen

Onrust tijdens het voeren doet zich vaak en vooral voor kort na overplaatsen van de koppel van de opfokstal naar de legstal, vulde WLR-onderzoeker Rick van Emous aan. Doordat de dieren tijdens de opfok gerantsoeneerd worden gevoerd zijn ze gewend snel te eten, want anders is het op. Van Emous adviseerde: “Haal de stress die tijdens de opfok is ingebracht uit de koppel.”