Rechter schrapt NVWA-maatregel pluimveeslachters

Pluimveeslachters hoeven van de rechter hun HACCP-procedure niet aan te passen, zoals de NVWA wil.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft een streep gezet door een maatregel die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan pluimveeslachterijen had opgelegd.

De pluimveeslachterijen moesten van de NVWA hun HACCP-procedure (waarmee voedselveiligheid gewaarborgd wordt tijdens het verwerkingsproces) aanpassen nadat bezoedeling op enkele karkassen werd aangetroffen. Twaalf pluimveeslachterijen stapten daarop naar de rechter. Volgens hen zijn het aangescherpte handhavingsbeleid van de NVWA en de opgelegde maatregelen disproportioneel.

Nulnorm van NVWA niet toepasbaar

Ze voerden ook aan dat de nulnorm zoals de NVWA die nu toepast niet haalbaar is, niet blijkt uit en in strijd is met de Europese verordeningen waarop het beleid is gestoeld, en bovendien nergens anders in Europa wordt toegepast.

De rechter ging inhoudelijk niet in op de vraag of de aangetroffen bezoedeling wel of niet in strijd met de regels was, maar constateerde dat het aantreffen van bezoedelingen niet automatisch betekende dat de procedures in de slachterijen niet op orde zijn. - Foto: Koos Groenewold

Geen bewijs voor onjuiste HACCP-procedures

Volgens het ministerie van Economische Zaken betekent het aantreffen van de verontreiniging dat het slachtproces bij de slachterijen niet op orde is. De rechter ging inhoudelijk niet in op de vraag of de aangetroffen bezoedeling wel of niet in strijd met de regels was, maar constateerde dat het aantreffen van bezoedelingen niet automatisch betekende dat de procedures in de slachterijen niet op orde zijn.

Daarbij werd onder andere meegewogen dat de NVWA er bij eerdere audits nooit een punt van had gemaakt dat er geen nulnorm voor bezoedeling van karkassen was opgenomen in de HACCP-procedures van de slachterijen. De rechter miste concrete onderbouwing dat de bezoedeling het gevolg was van onjuiste of onjuist toegepaste HACCP-procedures. Voor het opleggen van de maatregelen waren de procedures van de slachterijen überhaupt niet beoordeeld.