Prijs vleeskuikens gelijk ondanks fors aanbod

Ondanks een blijvend groot aanbod van levende vleeskuikens blijven de prijzen op het huidige niveau.

Het aanbod aan levende vleeskuikens zal de komende tijd relatief ruim zijn. Vanwege Pasen valt een aantal slachtdagen uit. Normaal gesproken zie je dat een groot aanbod de prijs drukt, maar daar lijkt nu geen sprake van. De handel ziet geen heil in een lagere prijs, dus blijft de prijs staan.

Geslacht product vindt wel zijn weg. Al zit er nog steeds geen schot in de afzet van de bouten. Het zijn met name de kappen die goed gevraagd blijven. Voor de vleugels zijn wel afnemers te vinden, maar hard loopt het niet.

De Vernieuwde Contractnotering (VCN) noteert nu ook weer stabiel. Nadat de VCN in twee stapjes op € 0,835 per kilo is gekomen, houdt de prijs daar nu stand. Bij de vrije vleeskuikens zijn ook geen wijzigingen te melden. De maximumprijs voor dieren tot 2.600 gram staat op 91 cent en zwaardere kuikens leveren maximaal 89 cent per kilo op.