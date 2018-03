Pluimveebedrijf stopt na fipronil-schade

Een pluimveehouder in Lunteren is gestopt met kippen houden door de fipronil-crisis.

De eigenaar wil zijn kippenstallen slopen en er 2 woningen bouwen. Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Ede stemt in met het bestemmingsplan dat hiervoor nodig is. 2 bestaande bedrijfswoningen op het perceel krijgen een reguliere woonbestemming.

Minder fijnstof

De pluimveehouder hield 160.000 kippen. Het bedrijf droeg daardoor in grote mate bij aan de uitstoot van fijnstof in de omgeving. De bedrijfsbeëindiging levert een grote bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving. De resterende sloopmeters van de stallen kunnen worden ingezet voor ontwikkelingen elders in de regio. Naar verluidt wil de pluimveehouder op een andere bedrijfslocatie uitbreiden.

Het pluimveebedrijf aan de Meulunterseweg was in 2014 opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), schrijft de gemeente Ede op haar website. Dit is een lijst die percelen aanwijst waar een potentiële overschrijding van de fijnstofnormen dreigt, zodat extra maatregelen kunnen worden getroffen.

Schoolvoorbeeld

De Edese wethouder Willemien Vreugdenhil, die onder meer Ruimtelijke Ontwikkeling buitengebied en dorpen in haar portefeuille heeft, noemt het plan voor deze bedrijfsbeëindiging een schoolvoorbeeld van van de nood een deugd maken. “De fipronil-crisis heeft grote gevolgen voor deze ondernemer gehad. Zo groot zelfs dat er uiteindelijk gekozen is om te stoppen met de pluimveehouderij. Met dit nieuwe plan kan de eigenaar weer verder, vermindert de uitstoot van fijnstof en knapt het landschap flink op omdat een aantal grote schuren verdwijnen”, schrijft ze op de gemeentelijke website.