NOP-voorman teleurgesteld in opstelling retail uitloopei

NOP-LTO-pluimveehouderij voorman Eric Hubers is teleurgesteld in de opstelling van de retail die doosjes met vrije-uitloopeieren niet wil bestickeren wanneer de 16-wekentermijn van de ophokplicht voorbij is (vanaf 30 maart).

“Het valt ons ontzettend tegen dat de supermarkten ons niet willen steunen om de eieren van kippen die niet vrijkomen, hun waarde te laten houden. Het gaat ons erom dit segment omhoog te houden”, zegt Hubers. De NOP zou graag zien dat als de 16-wekentermijn van de ophokplicht voorbij is en eieren van opgehokte vrije-uitloophennen niet meer als vrije-uitloopei mogen worden verkocht maar als scharrelei, worden verpakt in doosjes van vrije-uitloopeieren die zijn voorzien van een sticker waarop vermeld staat dat het eieren zijn van vrije-uitloopkippen die vanwege de ophokplicht binnen zitten. Consumenten kunnen dan voor deze eieren kunnen kiezen en er een meerprijs voor blijven betalen. Bestempeld als scharreleieren Nu supermarkten afzien van het bestickeren worden de eieren van opgehokte vrije-uitloopkippen na de termijn van 16 weken ophok gestempeld als scharrelei (code 3) en worden ze verpakt in scharreleidoosjes. Vorig jaar hebben Engeland, Duitsland en Frankrijk gekozen voor bestickering van eieren van opgehokte vrije-uitloopkippen toen de ophokplicht langer dan 12 weken duurde, waarna deze eieren niet meer als zodanig mochten worden verhandeld. Nederlandse supermarkten en eierhandelaren zagen af van bestickeren. Ophokplicht mogelijk regionaal afgebouwd Mogelijk neemt het ministerie van landbouw nog deze week een besluit om de ophokplicht regionaal af te bouwen. Hierdoor zouden de kippen in een deel van Nederland waar het relatief veilig is en waar weinig watervogels zijn, weer naar buiten mogen. Samen met vrije-uitloopbedrijven waar de kippen nog geen 16 weken zijn opgehokt, blijft er dan productie van vrije-uitloopeieren na het verstrijken van de 16-wekentermijn. De eierboeren willen die vrije-uitloopeieren voor export bestemmen, terwijl de Nederlandse supermarkten ze graag in hun schappen willen leggen. Volgens Hubers zal de markt bepalen waar die eieren naar toegaan, binnen- of buitenland.