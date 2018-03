Maatregelen tegen Eicom om kwartelei-fraude

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) nemen bestuursrechtelijke maatregelen tegen eiergroothandel Eicom vanwege kwartelei-fraude.

Wat deze maatregelen precies gaan inhouden, kan de NVWA vrijdag nog niet zeggen. Juristen moeten er eerst nog naar kijken. Waarschijnlijk krijgt het bedrijf een boete, zegt een woordvoerder.

Eieren uit Frankrijk

De NVWA en NCAE constateerden na een inspectie dat het bedrijf sinds februari 2017 helemaal geen Nederlandse scharrel-kwarteleieren meer had ingekocht en dat alle eieren die het bedrijf verkocht dus Franse kwarteleieren uit een legbatterij waren. Op de eierdoosjes vermeldde het bedrijf scharreleieren uit de Veluwe te verkopen. De NVWA en NCAE doen nog onderzoek naar de jaren voor februari 2017.

Eicom-directeur Van Hamersveld legt uit dat zijn Nederlandse leverancier door stalbrand sinds december 2017 geen kwarteleieren kan leveren. - Foto: Keuringsdienst van Waarde

‘Geen opzet of geldelijk gewin’

Het tv-programma Keuringsdienst van Waarde en Wakker Dier brachten de fraude aan het licht. Directeur Henk van Hamersveld van Eicom erkende eerder deze week al tegen Boerderij dat het bedrijf de fout in is gegaan. Volgens Van Hamersveld kon zijn Nederlandse leverancier door stalbrand sinds december 2017 geen kwarteleieren meer leveren. Hij stelde dat geen opzet of geldelijk gewin in het spel was.

Kamervragen

Tweede Kamer-leden Frank Futselaar (SP) en Tjeerd de Groot (D66) hebben vragen gesteld aan minister Schouten over de fraude met de kwarteleieren. Futselaar vraagt Schouten onder andere of zij bereid is eicodes ook voor kwarteleieren verplicht te stellen. Deze hoeven nu niet gestempeld te worden zoals bij kippeneieren wel gebeurt, waardoor ze makkelijk te traceren zijn. De Groot vraagt de minister daarnaast in hoeverre zij bereid zich in te zetten om dit Europa-breed te verplichten. Ook vraagt hij haar in hoeverre ze bereid is zich in Europa hard te maken voor een verbod op het houden van kwartels in legbatterijen, zoals dat er voor legkippen is.